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12 квітня 2025, 15:15

S&P переглянуло економічні перспективи Угорщини до негативних

S&P Global Ratings переглянуло прогноз щодо Угорщини зі стабільного на негативний. Про це пише Investing.

S&P Global Ratings переглянуло прогноз щодо Угорщини зі стабільного на негативний.
Фото: depositphotos

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Зниження рейтингу

Рейтингове агентство підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги Угорщини в іноземній та місцевій валюті на рівні 'BBB-/A-3'.

Негативний прогноз відображає зростання ризиків для фіскальної та зовнішньої стабільності Угорщини в найближчі два роки через посилення торгового протекціонізму, послаблення глобального попиту, скорочення припливу капіталу та збільшення відсоткових витрат на тлі передвиборчого бюджетного пом'якшення.

Перегляд прогнозу на негативний відображає ризики для державних фінансів Угорщини через невизначені перспективи зростання, високі процентні витрати, скорочення припливу коштів ЄС та тиск витрат напередодні напружених виборів.

Високе співвідношення боргу до ВВП та стійкий інфляційний тиск мають на увазі обмежену гнучкість політики для угорської влади.

Незважаючи на консолідацію державних фінансів у 2024 році, співвідношення боргу до ВВП Угорщини є найвищим у регіоні та становить 73,5%. Це поєднується з процентними платежами, які прогнозуються на рівні понад 4% ВВП на 2025 рік, що є одним із найвищих показників у ЄС. Загальний баланс уряду прогнозується на рівні 4,5% ВВП на 2025 рік та 4,0% у 2026 році, порівняно з цілями уряду у 3,7% та 3,5% відповідно. Дискреційне збільшення видатків напередодні виборів 2026 року становить ризик для цих фіскальних прогнозів.

Імовірність того, що Угорщина отримає будь-які кошти RRF до закінчення терміну дії фондів у грудні 2026 року, вважається малоймовірною. Освоєння коштів ЄС розчарувало 2024 року. Протягом року бюджет Угорщини отримав близько 1,3 трлн угорських форинтів (3,2 млрд євро) із фондів згуртування Європи, приблизно половину запланованої суми, що призвело до затримок в інвестиційній програмі уряду.

Перспективи зростання Угорщини залишаються невизначеними з огляду на те, що відкрита та орієнтована на торгівлю економіка країни сприйнятлива до зовнішніх подій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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