Темпи зростання споживчих цін у Бразилії у березні підвищилися до 5,48% з 5,06% у лютому і досягли максимуму з лютого 2023 року, згідно з даними державного статистичного агентства IBGE.
12 квітня 2025, 11:37
Інфляція у Бразилії у березні оновила максимум більш ніж за два роки
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Березневий показник збігся з очікуваннями аналітиків, зазначає Trading Economics.
Як змінилися ціни
Інфляція у країні прискорюється другий місяць поспіль.
Вартість продуктів харчування та напоїв у Бразилії підвищилася на 7,68% у березні, транспортні послуги подорожчали на 6,05%, одяг — на 3,53%, товари для здоров'я та догляду за собою — на 5,79%.
Щодо лютого споживчі ціни в країні зросли на 0,56%, місяцем раніше зростання становило 1,31%.
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Джерело: Мінфін
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