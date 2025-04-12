Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 931 450 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 квітня 2025, 9:02
Втрати ворога за 11 квітня: 1 240 російських окупантів, 11 танків та 78 БПЛА
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Втрати ворога
- особового складу — близько 931450 (+1240) осіб,
- танків — 10591 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 22055 (+7) од,
- артилерійських систем — 26092 (+49) од,
- РСЗВ — 1362 (+2) од,
- засоби ППО — 1127 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32278 (+78),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 43807 (+128) од,
- спеціальна техніка — 3798 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі