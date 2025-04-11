Гігант управління активами BlackRock показав змішані підсумки за перший квартал 2025 фінансового року, перевершивши прогнози за прибутком, але не виправдавши сподівань щодо активів під управлінням (AUM). Про це повідомляє investing.com.
Прибуток BlackRock перевищив очікування, але активи не дотягнули до прогнозів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Фінансові показники
Прибуток на акцію (EPS) склав $11,30, значно перевищивши консенсус-прогноз у $11,76. Водночас дохід за квартал зупинився на позначці $5,28 млрд, не дотягнувши до очікуваних $5,38 млрд. Активи під управлінням зросли на 11% порівняно з минулим роком — до $11,58 трлн, але це виявилося нижче за прогнозовані $11,62 трлн.
Cтаном на 11 квітня 2025 року, 03:21 PDT, актуальна ціна акцій BLK становить $869,24 за даними реального часу, що відповідає ринковій капіталізації $133,13 млрд.
Потоки коштів
Компанія зафіксувала чистий приплив капіталу в $84,17 млрд — на 47% більше, ніж торік, але менше за прогнозовані $96,02 млрд. Довгостроковий приплив склав $83,35 млрд, не досягнувши оцінки в $105,15 млрд. Інституційні клієнти, навпаки, вивели $37,18 млрд, що посилило тиск на загальні показники.
Ефективність
Скоректована операційна маржа досягла 43,2%, перевищивши очікування аналітиків у 42,6%, що свідчить про сильну операційну дисципліну попри слабші потоки.
Коментарі