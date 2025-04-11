Клієнти російського підрозділу Citibank почали отримувати грошові виплати за цінними паперами, заблокованими в Європі через західні санкції, хоча самі активи залишаються недоступними. Про це повідомляє Reuters.
11 квітня 2025, 14:11
росіяни отримують доступ до виплат за замороженими активами через Citibank
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Хто і як отримує кошти
З вечора 9 квітня клієнти Citi в росії почали отримувати купонні виплати. Юридична фірма Wealth IQ зазначила, що гроші надходять тим, хто раніше надав банку свої персональні дані на його запит — деякі вже отримали повні суми. У банку Sinara пояснили, що Citibank, не перебуваючи під санкціями, має прямий рахунок у депозитарії Euroclear, що вирізняє його серед інших російських банків.
Спрощення від Бельгії
Фірма Delcredere повідомила, що отримала кілька дозволів від Мінфіну Бельгії на виведення заблокованих коштів. Регулятор змінив підхід: тепер достатньо електронного листа з підтвердженням відсутності санкційних обмежень, тоді як раніше потрібна була спеціальна ліцензія.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
«Второй шаг — отдадут и сами активы. В „союзниках“ никада не сомневался)»
Про яких «союзників» мова? В України не було з самого початку війни «союзників», а ти плутаєш «партнерів» і «союзників», перші допомагають коли і скільки хочуть, а другі допомагають як собі. Це в НАТО або в ЄС є союзники, в кацапстану в блоці брікс є союзники Китай, Індія, Іран, ну і тд, а в України не було союзників всю війну, були лише партнери.
Це теж саме, як називати «заморозку» війни або «примирення» — «закінченням» війни, а це різні речі абсолютно :)
Але щодо іншої частини твоєї тези, так, партнери України, на жаль, можуть і санкції зняти з оркостану і віддати активи, або їх частину…