росіяни отримують доступ до виплат за замороженими активами через Citibank

Клієнти російського підрозділу Citibank почали отримувати грошові виплати за цінними паперами, заблокованими в Європі через західні санкції, хоча самі активи залишаються недоступними. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто і як отримує кошти

З вечора 9 квітня клієнти Citi в росії почали отримувати купонні виплати. Юридична фірма Wealth IQ зазначила, що гроші надходять тим, хто раніше надав банку свої персональні дані на його запит — деякі вже отримали повні суми. У банку Sinara пояснили, що Citibank, не перебуваючи під санкціями, має прямий рахунок у депозитарії Euroclear, що вирізняє його серед інших російських банків.

Спрощення від Бельгії

Фірма Delcredere повідомила, що отримала кілька дозволів від Мінфіну Бельгії на виведення заблокованих коштів. Регулятор змінив підхід: тепер достатньо електронного листа з підтвердженням відсутності санкційних обмежень, тоді як раніше потрібна була спеціальна ліцензія.