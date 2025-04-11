Цифрові гаманці стають популярними у сфері транскордонних платежів

Цифрові гаманці стали улюбленим інструментом для міжнародних переказів у 42% споживачів по всьому світу, обігнавши традиційні банківські перекази (14,8%) і сервіси грошових переказів (16,8%). Про це пише fintechinsider з посиланням на звіт PYMNTS Intelligence та TerraPay за січень 2025 року.

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Чому обирають гаманці

Опитування понад 2600 споживачів і майже 400 малих підприємств із США, Великої Британії, Саудівської Аравії та Сингапуру показало, що швидкість, зручність і надійність — головні переваги. У США швидкість цінують на 92% більше порівняно з банківськими рахунками. Загалом 39% американських користувачів не бачать у цьому методі жодних мінусів — рекордний рівень задоволеності серед платіжних опцій.

США в тренді

У Сполучених Штатах 44% респондентів назвали цифрові гаманці найкращим способом для транскордонних платежів. При цьому 64% узгоджують платформи з отримувачами, підкреслюючи важливість їхньої сумісності. Майже три чверті американців використовують перекази, щоб підтримати рідних і друзів, причому для невеликих сум гаманці стають основним вибором.