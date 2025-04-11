Японські акції обвалилися на 4% на тлі торговельної нестабільності

Торгова війна між Китаєм і США розхитує ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де настрої залишаються змішаними після нового витка розпродажів на Волл-стріт. Про це інформує CNBC.

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Рух ринків

Японський індекс Nikkei 225 просів на 4,19%, а Topix утратив 3,98%. В Австралії S&P/ASX 200 знизився на 1,32%. Південна Корея показала різний результат: Kospi впав на 0,92%, тоді як Kosdaq додав 1,51%. У Гонконгу Hang Seng піднявся на 0,56%, натомість китайський CSI 300 просів на 0,1%. Тайванський Taiex став винятком, зрісши на 2%.

Тінь переговорів

Аналітики ANZ зазначають: «Продовження терміну не зменшує невизначеність. Існує скептицизм щодо результатів торговельних переговорів, і це продовжуватиме тиснути на інвестиції, а отже, і на перспективи зростання». Відтермінування Трампом мит на 90 днів не заспокоїло інвесторів, які побоюються затяжного конфлікту.