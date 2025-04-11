Курс валют на 11 квітня: євро у банках подорожчало на 75 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 52 копійки у купівлі та на 75 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та на 65 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,70 грн. Євро купують за 45,72 грн, а продають за 46,72 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,10−41,25, євро — 46,10−46,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,42−41,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,74−46,76 грн/євро.

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