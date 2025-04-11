У Києві викрили шахраїв, які ошукали банки та лізингові компанії більше ніж на 55 мільйонів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 квітня 2025, 9:30

У Києві викрили шахраїв, які ошукали банки та лізингові компанії більше ніж на 55 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки в місті Києві викрили діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на шахрайському заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки в місті Києві викрили діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на шахрайському заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що для отримання кредитів та перепродажу зловмисники підробляли документи про наявність заставного майна.

До складу злочинної групи входило четверо мешканців Києва та області, а також їх спільник, який займався підробкою технічної документації.

Схема працювала 5 років. Для її реалізації підозрювані під час оформлення кредитів як заставне майна зазначали неіснуючу лімітовану ливарну лінію, вартістю понад 20 млн грн.

Фігуранти справи підробляли документи, використовували викрадені паспорти, реєстрували фіктивні підприємства та маніпулювали бухгалтерською й податковою звітністю.

Також вони встановили зв’язки з нотаріусами, державними реєстраторами та співробітниками фінансових установ аби створити видимість законності своїх операцій. За час діяльності група заволоділа понад 55 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було виявлено підроблені паспорти, печатки, штампи, відтиски нотаріусів і державних органів, установчі документи фіктивних підприємств, фальшиві договори, шильди з технічним маркуванням, мобільні телефони, ноутбуки та флешнакопичувачі з документами фіктивних компаній.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство, підробку документів та незаконні фінансові операції. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 квітня 2025, 9:45
#
Раньше банки отправляли кредитного специалиста для обследования и фотографирования
залогового имущества, а теперь стали верить на слово, за что и поплатились деньгами…
+
0
Hennady
Hennady
11 квітня 2025, 11:18
#
Та и сейчас отправляют, хоть и надцатый кредит и банк все тот же, и кредиты под конкретный залог уже закрыты и залог все тот же — все равно отправляют…
видимо, у людей из статьи был свой человечек в банке
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 квітня 2025, 11:40
#
Читайте внимательнее текст новости…

Кредиты не закрывались, а брались в разных
банках на разные юрлица под один и тот же
несуществующий залог в течении 5 лет…

«видимо, у людей из статьи был свой человечек в банке»

ну да, толпа своих человек в каждом банке, начиная с экономиста,
сотрудника кредитного отдела и заканчивая службой безопасности,
ведь ни в одном банке не проверили ни паспорта владельцев фиктивных
фирм ни паспорта тех, кто открывал счета в этих банках…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 квітня 2025, 9:55
#
«Фигуранты дела подделывали документы, использовали украденные паспорта«

Смешно, если бы не было так печально…
МВД достаточно давно открыло интернет-доступ к проверке паспортных документов,
но банкиры и при открытии счетов и тем более при выдаче миллионных кредитов
до сих пор ленятся проверять паспорта заявителей на действительность, хотя усердно
и постоянно ксерят или сканирют в свои базы копии паспортов клиентов.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами