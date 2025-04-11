У Києві викрили шахраїв, які ошукали банки та лізингові компанії більше ніж на 55 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки в місті Києві викрили діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на шахрайському заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Зазначається, що для отримання кредитів та перепродажу зловмисники підробляли документи про наявність заставного майна.

До складу злочинної групи входило четверо мешканців Києва та області, а також їх спільник, який займався підробкою технічної документації.

Схема працювала 5 років. Для її реалізації підозрювані під час оформлення кредитів як заставне майна зазначали неіснуючу лімітовану ливарну лінію, вартістю понад 20 млн грн.

Фігуранти справи підробляли документи, використовували викрадені паспорти, реєстрували фіктивні підприємства та маніпулювали бухгалтерською й податковою звітністю.

Також вони встановили зв’язки з нотаріусами, державними реєстраторами та співробітниками фінансових установ аби створити видимість законності своїх операцій. За час діяльності група заволоділа понад 55 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було виявлено підроблені паспорти, печатки, штампи, відтиски нотаріусів і державних органів, установчі документи фіктивних підприємств, фальшиві договори, шильди з технічним маркуванням, мобільні телефони, ноутбуки та флешнакопичувачі з документами фіктивних компаній.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за шахрайство, підробку документів та незаконні фінансові операції. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.