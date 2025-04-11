Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 210 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 930 210 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 квітня 2025, 8:19
Втрати ворога за 10 квітня: 1 210 російських окупантів, 1 танк та 122 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 930210 (+1210) осіб,
- танків — 10580 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 22048 (+15) од,
- артилерійських систем — 25043 (+61) од,
- РСЗВ — 1360 (+1) од,
- засоби ППО — 1127 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32200 (+122),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 43679 (+165) од,
- спеціальна техніка — 3798 (+2).
Джерело: Мінфін
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