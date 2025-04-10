Група «Нафтогаз» вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через атаки ворога у лютому 2025 року. Про це заявив очільник Нафтогазу Роман Чумак під час брифінгу в Міністерстві енергетики, повідомляє пресслужба компанії.
Нафтогаз відновив понад половину втраченого видобутку після лютневих обстрілів
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«Цей опалювальний сезон став найважчим від початку повномасштабного вторгнення. За перші три місяці поточного року ворог завдав понад 8 ракетно-дронових атак по об'єктах Групи. Це більше ніж 100 влучань», — зазначив Чумак.
Він повідомив, що в кризовій ситуації Група забезпечила терміновий імпорт газу, що дозволило гарантувати тепло в оселях українців.
«Ми забезпечили терміновий імпорт природного газу протягом першого кварталу, збалансували потреби, і жоден українець не відчув дефіциту газу або дефіциту тепла. Ми встояли і довели, що Нафтогаз на сьогодні є гарантом енергетичної стабільності. Це головна оцінка ефективності нашої роботи», — додав очільник Нафтогазу.
Він також наголосив, що підготовка до наступної зими вже розпочалася.
У компанії нагадали, що Нафтогаз починає підготовку до наступної зими з обладнанням, грантом від Норвегії в 140 млн євро та позикою ЄБРР на 270 млн євро.
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