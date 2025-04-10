До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 74 копійки у купівлі та продажу.
10 квітня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 10 квітня: євро подорожчало на міжбанку на 74 копійки
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Відкриття 10 квітня
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Закриття 10 квітня
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Зміни
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41,30/41,33
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41,42/41,45
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12 /12
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45,36/45,38
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46,10/46,12
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74/74
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,60 грн. Євро купують за 45,20 грн, а продають за 45,97 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,15−41,25, євро — 45,90−46,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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