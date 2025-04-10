Золото продовжує активно дорожчати — перевищило $3100 за унцію

Золото продовжує активно дорожчати у четвер, оскільки попит на захисні активи залишається високим через підвищену глобальну невизначеність та побоювання ескалації торгової війни США з Китаєм.

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Котирування червневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex піднімаються на 1,4% — до $3123,2 за унцію. З початку року контракт додав у ціні близько 16,1%.

Увечері у середу президент США Дональд Трамп оголосив про зупинення на 90 днів дії дзеркальних мит для країн, які не відповіли на раніше оголошені ним тарифні заходи. Водночас тарифи щодо китайського імпорту було підвищено до 125%.

Спроби США домагатися цілей за допомогою мит приречені на провал, заявив у четвер представник МЗС КНР Лінь Цзянь.

«Я хочу наголосити ще раз: переможців у війні тарифів чи торгової війни не буде. Китай не бажає боротися, але не боїться цього», — наводить The Global Times його слова.

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