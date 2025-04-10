Україна та ЄС продовжили дію «транспортного безвізу» до кінця року

Україна та Європейський Союз продовжили дію «транспортного безвізу» до кінця 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

«Це вже четверта пролонгація Угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України — на 37%», — зазначив Шмигаль.

За його словами, «транспортний безвіз» є частиною секторальної інтеграції України до Європи та передумовою членства в ЄС.

Нагадаємо

Угода про транспортний безвіз вперше була підписана 29 червня 2022 року та дала змогу вивозити український експорт через автомобільні пункти пропуски з країнами ЄС без затримок.

У березні 2023 року дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та ЄС була продовжена до 30 червня 2024 року.

Від початку дії «транспортного безвізу» український експорт автомобільним транспортом до ЄС значно збільшився: приблизно на дві третини за обсягами перевезених вантажів і приблизно на третину за вартістю, свідчать дані Єврокомісії.

В абсолютному вираженні понад 300 000 т товарів було додатково експортовано до ЄС щомісяця.