Банки за 10 місяців профінансували проєкти з відновлення енергоінфраструктури на майже 17 млрд грн

Банки за період з 1 червня 2024 року до 31 березня 2025 року отримали 4 086 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 83,9 млрд грн та розпочали фінансування таких проєктів (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 16,7 млрд грн, повідомляє НБУ .

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За даними опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу з відновлення енергетичної інфраструктури, обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на початок квітня становить 10,1 млрд грн.

Скільки видано кредитів

Зокрема, за даними опитування, за березень:

отримано 207 заявок від бізнесу на суму 2,27 млрд грн;

схвалено 95 заявок на суму 2,28 млрд грн;

надано 118 кредитів загальним обсягом 2,6 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 639 мВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (260 мВт), побудову СЕС (190 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (128 мВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Здебільшого кредити бізнесу на енергетичні потреби потребують відповідного проєктування, закупівлі обладнання та передбачають поетапне фінансування, тож фактичні обсяги наданих кредитів менші за обсяги отриманих банками заявок. Сума отриманих заявок також завищена через подання клієнтами заявок одночасно в кілька банків та подальший вибір одного з них або взагалі відмову від кредиту на користь альтернативних джерел фінансування.

Банки кредитують і населення. Упродовж березня громадянам надано 533 кредити на енергетичні потреби на суму 99 млн грн, а загалом із червня — 6 799 кредитів на суму 936 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 789 млн грн.