До червня Dogecoin впаде, а експерти прогнозують XYZ серед 80% криптоінвесторів до 2026 року

Аналітики ринку прогнозують помітне падіння вартості Dogecoin , очікуючи, що до червня вона може опуститися нижче $0,10. Тим часом експерти прогнозують, що XYZVerse (XYZ) може набути величезної популярності, і до 2026 року її можуть прийняти 80% криптоінвесторів. Ці прогнози свідчать про значні зміни в ландшафті цифрових валют, що викликає цікавість до рушійних сил, які стоять за цими подіями.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на найбільшій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це монета-мем, яка потрапила в заголовки завдяки своїй амбітній заяві про зростання з $0,0001 до $0,1 на етапі попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад $12 мільйонів, а ціна токена $XYZ наразі становить $0,003333.

На наступному 13-му етапі попереднього продажу вартість токена $XYZ зросте до $0,005, а це означає, що перші інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщено на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкриває деталей, але вже випустила тизер для великого запуску.

Народжений для бійців, створений для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто жадає великих прибутків у криптовалюті — невблаганних, амбітних, тих, хто прагне до домінування. Це монета для справжніх бійців — спосіб мислення, який резонує як зі спортсменами, так і зі спортивними вболівальниками. $XYZ — це монета для любителів гострих відчуттів, які ганяються за наступною великою монетою-мемом.

Центральне місце в історії XYZVerse займає XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за те, щоб піднятися в чартах і досягти вершини на CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Вібрації, орієнтовані на спільноту

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загальної пропозиції токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на ефіри, що зробило їх одним з найбільших ефірів в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX та регулярним спаленням токенів, $XYZ створений для чемпіонського забігу. Кожен крок спрямований на посилення імпульсу, зростання ціни та згуртування лояльної спільноти, яка знає, що це може стати початком чогось легендарного.

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Dogecoin Unleashed:Історія монети-мема з реальним впливом на ринок

Dogecoin з'явився як жарт у 2013 році. Біллі Маркус та Джексон Палмер створили його як веселу альтернативу традиційним криптовалютам. Для логотипу вони використали мем із зображенням собаки породи шиба-іну. На відміну від біткоїна, який є дефіцитним, Dogecoin не має максимальної пропозиції. Щохвилини видобувається 10 000 нових монет, що робить його надлишковим. Спочатку його вважали просто «мемекоіном». Але у 2021 році його вартість різко зросла. Він увійшов до десятки найбільших криптовалют, а його ринкова капіталізація перевищила 50 мільярдів доларів. Цьому сплеску сприяв галас у соціальних мережах, особливо від Ілона Маска.

Сьогодні Dogecoin демонструє силу спільнот і соціальних мереж у формуванні ринків. Хоча він не має передових технологій, як деякі інші криптовалюти, його популярність не можна ігнорувати. У поточному ринковому циклі велика пропозиція Dogecoin може обмежити зростання ціни. Але якщо спільнота залишиться сильною і знайде нові способи використання, він все ще може бути привабливим. У порівнянні з іншими монетами, Dogecoin пропонує дружню точку входу для новачків у криптовалюту. Його майбутнє залежить від ринкових тенденцій і постійної підтримки з боку прихильників.

Висновок

Хоча усталені монети, такі як DOGE, залишаються сильними, XYZVerse (XYZ) є першопрохідцем як спортивний мемокоїн, що об'єднує фанатів, прагнучи до значного зростання і широкого розповсюдження на поточному бичачому ринку.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

https://xyzverse.io