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10 квітня 2025, 14:20

До червня Dogecoin впаде, а експерти прогнозують XYZ серед 80% криптоінвесторів до 2026 року

Аналітики ринку прогнозують помітне падіння вартості Dogecoin, очікуючи, що до червня вона може опуститися нижче $0,10. Тим часом експерти прогнозують, що XYZVerse (XYZ) може набути величезної популярності, і до 2026 року її можуть прийняти 80% криптоінвесторів. Ці прогнози свідчать про значні зміни в ландшафті цифрових валют, що викликає цікавість до рушійних сил, які стоять за цими подіями.

Аналітики ринку прогнозують помітне падіння вартості Dogecoin, очікуючи, що до червня вона може опуститися нижче $0,10.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на найбільшій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це монета-мем, яка потрапила в заголовки завдяки своїй амбітній заяві про зростання з $0,0001 до $0,1 на етапі попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад $12 мільйонів, а ціна токена $XYZ наразі становить $0,003333.

На наступному 13-му етапі попереднього продажу вартість токена $XYZ зросте до $0,005, а це означає, що перші інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщено на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкриває деталей, але вже випустила тизер для великого запуску.

Народжений для бійців, створений для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто жадає великих прибутків у криптовалюті — невблаганних, амбітних, тих, хто прагне до домінування. Це монета для справжніх бійців — спосіб мислення, який резонує як зі спортсменами, так і зі спортивними вболівальниками. $XYZ — це монета для любителів гострих відчуттів, які ганяються за наступною великою монетою-мемом.

Центральне місце в історії XYZVerse займає XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за те, щоб піднятися в чартах і досягти вершини на CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Вібрації, орієнтовані на спільноту

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загальної пропозиції токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на ефіри, що зробило їх одним з найбільших ефірів в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX та регулярним спаленням токенів, $XYZ створений для чемпіонського забігу. Кожен крок спрямований на посилення імпульсу, зростання ціни та згуртування лояльної спільноти, яка знає, що це може стати початком чогось легендарного.

Airdrops, нагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб розблокувати всі переваги

Dogecoin Unleashed:Історія монети-мема з реальним впливом на ринок

Dogecoin з'явився як жарт у 2013 році. Біллі Маркус та Джексон Палмер створили його як веселу альтернативу традиційним криптовалютам. Для логотипу вони використали мем із зображенням собаки породи шиба-іну. На відміну від біткоїна, який є дефіцитним, Dogecoin не має максимальної пропозиції. Щохвилини видобувається 10 000 нових монет, що робить його надлишковим. Спочатку його вважали просто «мемекоіном». Але у 2021 році його вартість різко зросла. Він увійшов до десятки найбільших криптовалют, а його ринкова капіталізація перевищила 50 мільярдів доларів. Цьому сплеску сприяв галас у соціальних мережах, особливо від Ілона Маска.

Сьогодні Dogecoin демонструє силу спільнот і соціальних мереж у формуванні ринків. Хоча він не має передових технологій, як деякі інші криптовалюти, його популярність не можна ігнорувати. У поточному ринковому циклі велика пропозиція Dogecoin може обмежити зростання ціни. Але якщо спільнота залишиться сильною і знайде нові способи використання, він все ще може бути привабливим. У порівнянні з іншими монетами, Dogecoin пропонує дружню точку входу для новачків у криптовалюту. Його майбутнє залежить від ринкових тенденцій і постійної підтримки з боку прихильників.

Висновок

Хоча усталені монети, такі як DOGE, залишаються сильними, XYZVerse (XYZ) є першопрохідцем як спортивний мемокоїн, що об'єднує фанатів, прагнучи до значного зростання і широкого розповсюдження на поточному бичачому ринку.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

https://xyzverse.io

Джерело: Мінфін
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