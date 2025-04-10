Матриця оподаткування криптовалют: Гетманцев спростував заяву НКЦПФР

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив заяву очільника Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова про так звану «матрицю» оподаткування криптовалют.

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За словами Гетманцева, документ не має відношення до поточної версії законопроєкту і вводить учасників ринку в оману.

«На жаль, хлопці з Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку знову не розібралися і опублікували якусь відому тільки їм „матрицю“ оподаткування крипти, що не має жодного звʼязку з реальністю. Не звертайте уваги, в комісії таке трапляється на кожному кроці. Власне, тому ми і хочемо, щоб криптою займалися дорослі», — написав він у Telegram.

Гетманцев також зазначив, що робота над законопроєктом триває, і наразі його готують до розгляду в першому читанні. У профільному комітеті документ планують розглянути наприкінці квітня 2025 року.

Нагадаємо

Раніше очільник НКЦПФР Руслан Магомедов повідомив про завершення підготовки документа, який описує можливі підходи до оподаткування операцій із цифровими активами.

Зокрема, йшлося про застосування базової ставки 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, а також про можливість запровадження пільгових режимів оподаткування на рівні 5% або 9%.

У документі також містилися положення про звільнення від сплати ПДВ, що ґрунтуються на європейській практиці.

Водночас Гетманцев раніше наголошував, що подібні пропозиції мають бути розглянуті робочою групою та наразі не відображають офіційної позиції законодавця. За його словами, наразі в Україні не існує затвердженого механізму оподаткування криптоактивів, а відповідний законопроєкт лише перебуває на стадії підготовки.