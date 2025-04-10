Міжнародний ринок: Долар помірно дешевшає до євро та фунта, активно знижується до ієни

Курс долара США знижується до більшості основних світових валют вранці в четвер після зростання напередодні, викликаного новинами про припинення набуття чинності імпортних мит щодо торгових партнерів Сполучених Штатів.

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Індекс DXY, що розраховується ICE, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%. У середу індикатор додав 0,25%.

Причина

Увечері у середу президент США Дональд Трамп оголосив про зупинення на 90 днів дії дзеркальних мит для країн, які не відповіли на раніше оголошені ним тарифні заходи. Водночас, тарифи щодо китайського імпорту підвищуються до 125%.

США пом'якшили позицію щодо мита щодо низки країн, щоб дати їм час для переговорів щодо ліквідації проблем у сфері двосторонньої торгівлі, пояснив американський міністр фінансів Скотт Бессент. Він підтвердив, що «пауза» стосується лише мит у відповідь, і на час призупинення щодо групи країн діятиме базове мито в 10%.

Також трейдери чекають на дані про березневу інфляцію в Штатах, які будуть оприлюднені в четвер. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у березні сповільнилися до 2,6% із 2,8% місяцем раніше.

Євро коштує $1,0978 порівняно з $1,0950 на закриття торгів у середу, євро зміцнюється приблизно на 0,3%.

Фунт стерлінгів також зростає на 0,3% і торгується на рівні $1,2860 у порівнянні з $1,2824 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо ієни падає на 0,6% і становить 146,90 єни проти 147,79 єни наприкінці попередніх торгів.

Курс американської валюти до юаня стабільний на рівні 7,3472 юаня.

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