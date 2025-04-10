Курс валют на 10 квітня: долар та євро дорожчають в банках

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та зріс на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,60 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,15−41,26, євро — 45,65−45,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,36−45,38 грн/євро.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.