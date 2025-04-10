У четвер на готівковому ринку курс долара додав 10 копійок у покупці та у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
10 квітня 2025, 10:31
Курс валют на 10 квітня: долар та євро дорожчають в банках
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та зріс на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,60 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,15−41,26, євро — 45,65−45,95 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,36−45,38 грн/євро.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі