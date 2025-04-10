Офіційний курс: Нацбанк знизив курс гривні на 10 копійок

Національний банк України встановив на 10 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2751 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 9 квітня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 45,54 грн (на 9 квітня курс було встановлено на рівні 45,02 грн). Європейська валюта подорожчала на 52 копійки.

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