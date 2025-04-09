До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
9 квітня 2025, 17:25
Курс валют на вечір 9 квітня: долар зріс на міжбанку на 14 копійок
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Відкриття 9 квітня
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Закриття 9 квітня
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Зміни
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41,16/41,19
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41,30/41,33
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14/14
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45,59/45,60
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45,62/45,64
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3 / 4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,50 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,80 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,15−41,28, євро — 45,70−46,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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