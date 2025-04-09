Microsoft знову стає найдорожчою компанією у світі через різке падіння акцій Apple

Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу, обійшовши Apple за ринковою капіталізацією. Її показник сягнув $2,64 трильйона, тоді як Apple зупинилася на $2,59 трильйона після чотириденного падіння акцій на 23%. Про це повідомляє CNBC.

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Тарифи б’ють по Apple

Останні мита, введені Дональдом Трампом, найбільше вдарили по Apple через її залежність від постачальників із Китаю. Індекс Nasdaq за чотири сесії просів на 13%, а аналітики UBS попереджають: ціна iPhone 16 Pro Max у США може злетіти на $350 через нові торговельні бар'єри.

Стійкість Microsoft

Microsoft, навпаки, демонструє відносну міцність. Хоча в січні компанія дала слабкий прогноз, Jefferies вважає її однією з найменш уразливих до тарифної нестабільності. Це вже не перший раз, коли вона очолює рейтинг — на початку 2024 року Microsoft була на вершині, але тоді Apple швидко повернула собі лідерство.

Зміни на тлі кризи

Ще недавно трійка лідерів — Apple, Microsoft і NVIDIA — перевищувала $3 трильйони в капіталізації. Але ринковий спад все змінив, і тепер Microsoft виривається вперед, поки Apple відступає під тиском торговельної війни.

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