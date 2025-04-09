Литовський регулятор оштрафував Revolut на €3,5 млн

Центральний банк Литви наклав штраф у €3,5 млн на Revolut Bank, зареєстрований у цій країні, через імовірні порушення у сфері протидії відмиванню грошей. Про це йдеться в заяві регулятора. У Revolut звинувачення відкидають.

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Що виявив регулятор

За результатами планової перевірки Банк Литви зафіксував «порушення та недоліки у сфері моніторингу ділових відносин і транзакцій». Зокрема, регулятор стверджує, що Revolut не завжди вчасно виявляв підозрілі операції своїх клієнтів.

Позиція Revolut

У компанії наполягають, що перевірка не підтвердила жодного факту відмивання грошей. «Revolut Bank UAB дотримується найвищих стандартів регуляторної відповідності та співпрацював із Банком Литви для оперативного усунення процедурних недоліків», — заявили в необанку.

Там додали, що висновки стосувалися лише необхідності вдосконалити контрольні механізми, а не реальних злочинів. «Продовжуємо інвестувати, щоб забезпечити найкращий контроль у боротьбі з фінансовими злочинами», — підкреслили в Revolut, посилаючись на матеріал LRT.

Зміни для українців

7 квітня Revolut Bank UAB призупинив реєстрацію нових клієнтів з України, не пояснивши причин. У пресслужбі запевнили, що це не вплине на чинних користувачів.

Нагадаємо, 11 лютого Revolut вийшов на український ринок через свою литовську ліцензію, пропонуючи картки в 30 валютах, окрім гривні.