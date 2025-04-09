У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у покупці і зріс на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
9 квітня 2025, 10:23
Курс валют на 9 квітня: євро в обмінниках подорожчало на 20 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та зріс на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,45 грн. Євро купують за 44,95 грн, а продають за 45,60 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,95−41,09, євро — 45,35−45,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,16−41,19 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,59−45,60 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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