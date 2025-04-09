Кожен третій гектар в Україні моніториться у CWO

В Україні понад 200 тис. полів, що відповідають загальній площі охоплення у понад 8 млн га, а це фактично кожен третій гектар, моніториться у Cropwise Operations (CWO).

Про це в інтерв'ю Forbes зазначає СЕО українського підрозділу компанії «Сингента» Олександр Кравчук.

За його словами, Cropwise Operations — це агрегатор цифрових сервісів із функціями Agrointelligence, крос-платформенними характеристиками та взаємозв'язками між різними допоміжними програмами.

«У 2013 році українськими підприємцями було створено Ag tech-компанію Cropio, яку група компаній Syngenta придбала у 2019 році. Сropio еволюціонувала як частина мультицифрового бренду сервісів Cropwise. Наразі понад 1300 українських агропідприємств — мова про батьківські компанії — із земельним банком від 500 га до 500 000 га підключені до системи CWO», — констатує він.

При цьому Олександр Кравчук переконаний, що сільське господарство впевнено рухається до 100% цифровізації: від підбору культур, систем захисту та живлення до отримання кредитів і набуття нових знань.

«Сільське господарство — це складна і надзвичайно важлива екосистема. Від стійкості й ефективності її роботи залежить багато: з очевидного — забезпечення глобальної продовольчої безпеки та добробут мільйонів громад. Для України це ще й ключова бюджетоформуюча ланка економіки. Цифрові інструменти та ШІ — реальні важелі трансформації, що забезпечують сталий розвиток агросектору», — додає він.

За словами Олександра Кравчука, у компанії постійно шукають нові підходи, щоб бути кориснішими для партнерів і підтримувати відкриту комунікацію.

«Те, що працює, ми масштабуємо, а менш ефективні практики є накопиченим досвідом, це формує колосальну базу даних. Два роки тому на базі R&D-центру в Білій Церкві ми започаткували Агрошколу (Syngenta Training Center) — навчальну платформу для агроспільноти, яка обʼєднує практичні польові тренінги та теоретичні заняття з участю наших експертів і лідерів індустрії, це чи не найбільший і найдинамічніший простір комунікації та обміну досвідом на ринку», — констатує він.

Олександр Кравчук наголошує на важливості отримання українськими фермерами найвищих врожаїв, тому у компанії надають ринку сучасні агрорішення, засновані на останніх наукових досягненнях і технологіях.

«Ми забезпечуємо ранній доступ до інновацій для українських фермерів: від унікальних діючих речовин (технологія АДЕПІДИН®), зареєстрованих на сьогодні лише у кількох країнах світу, до нової прогресивної генетики (технологія A.I.R.® проти вовчка в соняшнику). Також ми сприяємо цифровізації агробізнесу та розробляємо гнучкі підходи до розвʼязання питань ліквідності та нестачі фінансування у виробників», — резюмує СЕО українського підрозділу компанії «Сингента».