Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 927 580 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 квітня 2025, 8:23
Втрати ворога за 8 квітня: 1 270 російських окупантів, 4 танків та 56 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 927580 (+1270) осіб,
- танків — 10576 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 22021 (+10) од,
- артилерійських систем — 25912 (+52) од,
- РСЗВ — 1359 (+0) од,
- засоби ППО — 1127 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31973 (+56),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 43345 (+118) од,
- спеціальна техніка — 3792 (+0).
Джерело: Мінфін
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