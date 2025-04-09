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9 квітня 2025, 13:30

Дохідність понад 8% та жодних ризиків: в Україні почав роботу S1 REIT

Інвестиційний ринок поповнився ще одним гравцем, забудовник Standard One представив власний інструмент — S1 REIT. В компанії обіцяють дохідність 8,2% річних у доларі США та дають можливість інвестувати у вже збудований та заселений орендарями будинок.

Інвестиційний ринок поповнився ще одним гравцем, забудовник Standard One представив власний інструмент — S1 REIT.

Фактично йдеться про інвестування в уже функціонуючий проєкт із налагодженим орендним доходом. Першим фондом S1 REIT є фонд S1 VDNG, де відтепер можна придбати окремі квадратні метри дохідної нерухомості. Комплекс був введений в експлуатацію ще у 2019 році. Відтоді приносить інвесторам стабільний пасивний дохід від оренди квартир.

«Ми першими в Україні створили та втілили концепцію прибуткових будинків у форматі Build-to-Rent. Це висококласний сервіс для орендарів та інвесторів. Перші отримують якісний житловий простір з опціями готельного обслуговування. Другі — стабільний пасивний дохід, який не вимагає залучення у процес управління об'єктом. Пілотний проєкт S1 ВДНГ з 2019 року свідчить про успішність такої моделі, адже заповнюваність в будинку сягає 99%», — розповів CEO Standard One Сергій Фітель.

В Standard One заявляють, що поява S1 REIT — це масштабування наявного концепту. Коло інвесторів, для яких були доступні інвестиції в цей та подібні проєкти, обмежене. Попри те, що нерухомість була і є привабливим активом, на придбання окремої квартири у більшості людей просто не вистачає коштів. Натомість REIT дає змогу стати співвласником дохідної нерухомості для значного числа українців.

Наскільки приваблива пропозиція?

Ринок оренди житла в Україні зростає. Збільшується попит та орендні ставки. «За 2024 рік приріст середньої ціни на оренду однокімнатної квартири в столиці становив 21% у валюті. За цих умов інвестування у нерухомість під оренду стає ще більш привабливим», — йдеться в заяві компанії.

За оцінкою профільних порталів, Київ залишається найдорожчим для оренди містом.

Особливим попитом користуються невеликі квартири з сучасним ремонтом. Такі пропозиції мають найменший період експозиції та знаходять орендарів з високим чеком.

«Потенційна ємність ринку величезна. Особливо в сегменті нового якісного житла. Чим краще інфраструктура та більше переваг у проєкту — тим вищою є його ціна. Такі об'єкти, як S1, забезпечують стабільну прибутковість без „простою“», — додав CEO Standard One.

Які перспективи для інвесторів?

Прибутковість, яку забезпечує S1 REIT, може бути більшою. Перший фонд S1 VDNG має прогнозовану дохідність 8,2% річних. Фонд S1 Obolon, який планують вивести в ринок наступним, дозволить інвесторам заробляти 10% річних.

Новий REIT передбачає не лише простий вхід в інвестицію, а й у разі потреби зручний вихід.«Ліквідність у проєкті забезпечена високим попитом на нерухомість від Standard One — пояснив CEO S1 REIT Олег Бондар. — Ми також створюємо закрите ком’юніті для інвесторів, де вони можуть обмінюватися досвідом, обговорювати ринкові можливості та комунікувати один з одним, розширюючи свої інвестиційні портфелі».

Джерело: Мінфін
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