Прогноз цін на Solana: Чи досягне 1000$ у 2025 році? Інвестор додає Yeti Ouro для прибутку

Протягом багатьох років Solana зберігала домінування, ставши альтернативним блокчейном для розробників, які прагнуть скористатися його високою швидкістю. Після досягнення свого історичного максимуму в січні, аналітики обговорюють, чи зможе ціна Solana досягти позначки в $1 тис. в 2025 році. Yeti Ouro (YETIO ), з іншого боку, швидко розвивається і вже завершив перші 2 етапи попереднього продажу, оскільки має на меті досягти 1000% прибутку раніше запланованого терміну.

Прогнозування цін на Solana: Потенціал SOL досягти $1,000 до 2025 року

З початку тарифної війни, що розпочалася на початку цього року, Solana стала однією з багатьох криптовалют, що постраждали від неї. Почавши рік на низькому рівні, актив впав більш ніж наполовину. На даний момент ціна Solana торгується на рівні $118, що майже на 60% нижче, ніж у січні, коли вона досягла історичного максимуму у $264, згідно з даними CoinMarketCap.

Solana була розроблена для вирішення проблем старих блокчейнів, таких як Ethereum, таких як швидкість і масштабованість. Це відкрило можливість для проектів розвиватися далі, піднявши монети до 4-го місця за ринковою капіталізацією наприкінці минулого року. На даний момент Solana знаходиться на 6-му місці.

Джерело: TradingView

Згідно з графіком на TradingView, Solana повернулась до свого 12-місячного рівня підтримки в $112. Досі активу вдавалось утримуватись вище цих рівнів. Оскільки схвалення ETF Solana все ще можливе, це може стати тим поштовхом, якого потребує монета, щоб оновити свій історичний максимум і, можливо, досягти позначки в $1,000.

Чи може ціна Yeti Ouro (YETIO) зрости на 1000%?

З моменту запуску проекту наприкінці минулого року Yeti Ouro продемонстрував дуже хороші результати на етапі попереднього продажу, перевершивши всі очікування. Наразі монета знаходиться на 3 етапі попереднього продажу, і лише 14 днів залишилося до запуску 4 етапу, коли буде підтверджена більш висока ціна токена, ніж на попередніх етапах.

Проект побудований на Ethereum, що гарантує безпеку, і для цього проект був перевірений провідною аудиторською фірмою Німеччини SOLIDProof. На даний момент токен коштує $0,024, але очікується, що після запуску 4-го етапу ціна зросте. У минулому монета зростала в ціні після завершення етапу. Користувачі 1-го етапу вже отримують 100% прибутку і, як очікується, досягнуть більшого показника через 14 днів.

Аналітики прогнозують 1000% повернення інвестицій в цей утилітарний мемекоїн. Токен розроблений для забезпечення роботи майбутньої Play-to-Earn (P2E) гри Yeti Go, гоночної P2P-гри, побудованої на Unreal Engine 5. Ця інтеграція надасть гравцям захоплюючий ігровий досвід, одночасно забезпечуючи реальну корисність через токен YETIO. Гравці можуть використовувати токен в грі для здійснення покупок і, в той же час, отримувати винагороду за перемогу в гонках.

Yeti Go — це не просто гра, це заява. Розроблена разом з творчими умами, що стоять за такими легендарними іграми, як Call of Duty, Людина-павук, Відьмак та Dead Space, вона поєднує в собі сирий екшн та відшліфовану художність. Графіка смілива, кінематографічна і створена для захоплення. Але саме звук, створений інженерами з титрами номінантів на Греммі, таких як Major Lazer, «Вибз Картель» та «Піраміда Кабака», надає їй пульсу та індивідуальності. Прокрутіть вниз, щоб познайомитися з героєм проекту та відчути перший смак швидкого, безстрашного світу, який чекає на вас.

Інвесторів все більше приваблює потенціал YETIO, і за прогнозами, найближчим часом очікується зростання до 10 разів. 50% від загальної кількості токенів було виділено для попереднього продажу, і на сьогоднішній день було продано 213 076 615 токенів. Таким чином, в процесі було зібрано близько $3,23 млн.

Попередній продаж завершено на 16%, і інвестори можуть скористатися 25% бонусом на всі покупки на суму понад $500 і 20% бонусом на всі інші покупки, активні прямо зараз.

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