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8 квітня 2025, 18:19

На українсько-угорському кордоні запрацював новий пункт пропуску

Сьогодні було відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини «Велика Паладь — Нодьгодош», який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні було відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини «Велика Паладь — Нодьгодош», який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення.
Фото: mindev.gov.ua

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За його словами, він збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів.

«Це частина комплексної політики з модернізації прикордонної інфраструктури. Наша мета — до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових», — заявив прем'єр.

Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша діджиталізація.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час з 7 до 18 години кожного дня, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Заплановано, що новий пункт пропуску за добу зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів.

На пункті пропуску буде працювати дві смуги у напрямку в'їзду та виїзду з України.

Нагадаємо

У грудні минулого року пункт пропуску «Лужанка — Берегшурань» з Угорщиною став доступним для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.

На цьому пункті пропуску вже завершено облаштування дорожньої інфраструктури. Роботи було профінансовано Європейським Союзом та виконано за підтримки Міжнародної організації з міграції.

Загалом, з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску, найбільший — «Чоп — Захонь», який єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 тонн, що їдуть з товарами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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