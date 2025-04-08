Баффетт примножив багатство на $11,5 млрд, тоді як інші мільярдери втратили статки

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Стійкість Баффета

За даними Bloomberg Billionaires Index, із початку року Баффетт додав до свого капіталу $11,5 мільярда, довівши його до $153,5 мільярда. Хоча з 2 квітня, коли його багатство сягнуло п’ятирічного піку, він утратив $14,5 мільярда, Баффетт усе ще тримається на четвертій сходинці світового рейтингу. У топ-20 лише він і Франсуаза Бетанкур-Маєрс із L’Oreal (яка додала $1,8 мільярда) змогли похвалитися приростом.

Контраст із конкурентами

Тим часом інші мільярдери потонули в збитках: 500 найзаможніших людей світу втратили понад $500 мільярдів за два дні після оголошення мит. Найболючіше вдарило по Ілону Маску — його статки скоротилися на $134,7 мільярда, опустившись нижче $300 мільярдів уперше з листопада.

Чому Баффетт тримається

Акції Berkshire Hathaway, компанії Баффетта, просіли на 8,8% із 2 квітня — це м’якше падіння порівняно з 10,7% у S&P 500. Стійкість пояснюють специфікою бізнесу: страхування майна й відповідальності, основа Berkshire, мало залежить від глобальних торговельних штормів. До того ж інвестори сподіваються, що Баффетт використає кризу для розумних покупок, хоча останнім часом він більше продавав — зокрема, скоротив частки в Apple і Bank of America, чиї акції суттєво знецінилися.

Баффетт укотре доводить, що вміє плавати проти течії, коли ринки захлинаються від паніки.