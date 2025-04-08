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8 квітня 2025, 19:45

Баффетт примножив багатство на $11,5 млрд, тоді як інші мільярдери втратили статки

Попри ринкову бурю, розв’язану новими митами Дональда Трампа, Воррен Баффетт виявився рідкісним винятком серед найбагатших людей планети, зумівши наростити свої статки. Про це пише Bloomberg.

Попри ринкову бурю, розв’язану новими митами Дональда Трампа, Воррен Баффетт виявився рідкісним винятком серед найбагатших людей планети, зумівши наростити свої статки.
Photograph by Michael Prince/The Forbes Collection

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Стійкість Баффета

За даними Bloomberg Billionaires Index, із початку року Баффетт додав до свого капіталу $11,5 мільярда, довівши його до $153,5 мільярда. Хоча з 2 квітня, коли його багатство сягнуло п’ятирічного піку, він утратив $14,5 мільярда, Баффетт усе ще тримається на четвертій сходинці світового рейтингу. У топ-20 лише він і Франсуаза Бетанкур-Маєрс із L’Oreal (яка додала $1,8 мільярда) змогли похвалитися приростом.

Контраст із конкурентами

Тим часом інші мільярдери потонули в збитках: 500 найзаможніших людей світу втратили понад $500 мільярдів за два дні після оголошення мит. Найболючіше вдарило по Ілону Маску — його статки скоротилися на $134,7 мільярда, опустившись нижче $300 мільярдів уперше з листопада.

Чому Баффетт тримається

Акції Berkshire Hathaway, компанії Баффетта, просіли на 8,8% із 2 квітня — це м’якше падіння порівняно з 10,7% у S&P 500. Стійкість пояснюють специфікою бізнесу: страхування майна й відповідальності, основа Berkshire, мало залежить від глобальних торговельних штормів. До того ж інвестори сподіваються, що Баффетт використає кризу для розумних покупок, хоча останнім часом він більше продавав — зокрема, скоротив частки в Apple і Bank of America, чиї акції суттєво знецінилися.

Баффетт укотре доводить, що вміє плавати проти течії, коли ринки захлинаються від паніки.

Джерело: Мінфін
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