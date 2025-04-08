Банківські акції провалилися в «ведмежу» зону: мінус 27% від лютневого піку

Банківський сектор загруз у хвилі розпродажів: індекс KBW Nasdaq Bank Index (GBKX) утратив 27% від свого максимуму 6 лютого, офіційно вступивши в «ведмежий» ринок — статус, який фіксують при падінні на 20% від недавніх вершин. Широкий індекс S&P 500 також просів, утративши 17% із піку 19 лютого. Про це пише investing.com.

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Історичний контекст

За даними з 1966 року, «ведмежих» ринків налічується 29 — приблизно один на два роки. У такі періоди банківські акції в середньому втрачали 30%. Нинішній спад триває 9 тижнів, що коротше за типові 24 тижні для подібних епізодів у минулому. Історично сектор знає й глибші ями: вісім разів BKX падав більш ніж на 40%, зокрема тричі під час Великої фінансової кризи та ще раз під час пандемії COVID-19.

Динаміка останніх років

2022 рік став для BKX справжніми американськими гірками: індекс спочатку обвалився на 36%, потім відскочив на 21%, що технічно запустило «бичачий» ринок. Але радість була недовгою — подальше падіння на 38% призвело до загального просідання на 51% із січня 2022-го по жовтень 2023-го. Цей обвал перевищив 40%, увійшовши до числа значних розпродажів в історії банківського сектора.