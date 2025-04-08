Статки Трампа скоротилися на $500 млн через запроваджені ним тарифи

Статки Дональда Трампа скоротилися на $500 млн через запровадженні ним всеосяжні тарифи, що призвели до падіння світових ринків. Його капітал знизився з $4,7 млрд до $4,2 млрд за тиждень, пише Forbes.ua.

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Найбільше постраждала Trump Media and Technology Group: акції впали на 8% за три дні, а його частка скоротилася з $2,2 млрд до $2 млрд, втративши $200 млн.

Комерційна нерухомість подешевшала на $90 млн: портфель, включно з Trump Tower і 40 Wall Street, знецінився з $660 млн до $570 млн. Акції Vornado Realty Trust, партнера Трампа, впали на 14%, SL Green — на 15%.

Гольф-клуби втратили $70 млн: акції таких компаній, як Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands, знизилися на 15%. Готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на $65 млн (падіння на 16%), а ліцензійний бізнес — на $15 млн.

Житлова нерухомість зменшилася на $20 млн через середнє падіння акцій квартирних компаній на 13%.

Mar-a-Lago, знецінилися на $32 млн (падіння на 5%). Частка в Blue Owl Capital ($5−25 млн) втратила 22%, а криптовалютні активи, ймовірно, скоротилися на $32 млн через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів.