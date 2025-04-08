Рожкова: Україна вже мусить готувати ринок капіталу до повоєнних інвестицій

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова переконана, що підготовка інфраструктури ринку капіталу для залучення приватних і міжнародних коштів на повоєнну відбудову має розпочатися негайно. Про це пише Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пріоритет на майбутнє

«Ми не побудуємо другу Лондонську біржу, але наш ринок капіталу має бути співставним із розмірами економіки. Важливо, щоб Україна не просто ухвалила закон, а й підготувала інфраструктуру фінансового ринку для повоєнного відновлення», — зазначила вона.

Рожкова наголосила, що створення дієвого ринку капіталу — це не лише завдання НБУ, а й спільна мета з міжнародними партнерами, включно з Єврокомісією.

Чому це важливо

«Ми сподіваємось на інвестиції, приватні і від наших міжнародних партнерів. Важливо, щоб ринок був до цього готовий», — підкреслила вона. За її словами, без належної основи Україна ризикує втратити шанс на швидке залучення ресурсів, необхідних для відродження економіки після війни.

Онлайн-курси для інвесторів. Почніть заробляти від 10% річних активного та пасивного доходу