В Україні зріс попит на електромобілі: найпопулярніші моделі

У минулому місяці український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно березня минулого року попит на електромобілі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 р. на 4%, повідомляє Укравтопром.

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Ринок BEV

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4532 шт. (нових — 647 шт., уживаних — 3885 шт.).

Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто.

В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus — 100 од.;

VW ID.Unyx — 96 од.;

Zeekr 001 — 69 од.;

Zeekr 7X — 59 од.;

Аudi Q4 e-tron — 45 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Tesla Model Y — 448 од.;

Nissan Leaf — 445 од.;

Tesla Model 3 — 410 од.;

Hуundai Kona — 273 од.;

KIA Niro — 270 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у І кв. 2024р.

З них нових — 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).