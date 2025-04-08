У минулому місяці український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно березня минулого року попит на електромобілі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 р. на 4%, повідомляє Укравтопром.
В Україні зріс попит на електромобілі: найпопулярніші моделі
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Ринок BEV
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4532 шт. (нових — 647 шт., уживаних — 3885 шт.).
Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто.
В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus — 100 од.;
- VW ID.Unyx — 96 од.;
- Zeekr 001 — 69 од.;
- Zeekr 7X — 59 од.;
- Аudi Q4 e-tron — 45 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y — 448 од.;
- Nissan Leaf — 445 од.;
- Tesla Model 3 — 410 од.;
- Hуundai Kona — 273 од.;
- KIA Niro — 270 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у І кв. 2024р.
З них нових — 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі