Нова пошта працює на ринку Італії вже понад рік. Це друге відділення компанії в Мілані. У відділенні за адресою: via Rodolfo Farneti, 3, можна швидко отримати та відправити документи й посилки до 30 кг. Відділення працює без вихідних.
Нова пошта відкрила друге відділення в Мілані
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Деталі
Нова пошта забезпечує доставку у 2400 поштоматів та 2500 пунктів видачі по всій території Італії завдяки співпраці з партнерами GLS та BRT.
Нова пошта доставляє на будь-яку адресу по Мілану, по Італії, а також до 17-ти країн Європи. Вартість доставки залежить від ваги та місця призначення. Термін доставки з України до Італії — від 5 днів.
Оформити доставку можна у відділенні або онлайн: через телефон, мультимовний сайт і через мобільний застосунок.
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