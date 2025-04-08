Станом на початок квітня 2025 року обсяг кредитного портфеля компанії NovaPay перевищив 1 мільярд гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Кредитний портфель NovaPay досяг 1 млрд грн
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«Цей показник — про довіру наших клієнтів — українців та бізнесу. Бо 80% нашого портфелю — це споживче кредитування, і ще 20% — кредитування підприємців. Ми бачимо, що усім категоріям клієнтів потрібні легкі і зрозумілі продукти, і в той же час — доступні ресурси, і раді бути надійним партнером у розвитку бізнесу і щоденних витратах. Наш підхід до кредитування залишається відповідальним і прозорим, що дозволяє нам підтримувати високу якість кредитного портфеля», — коментує Богдан Гривко, директор з управління ризиками NovaPay.
Як змінився портфель
За останній рік кредитний портфель NovaPay зріс майже у 2,5 рази. Найінтенсивніше зростання мало місце в другій половині 2024 року — у звʼязку з активним розвитком застосунку NovaPay та запуском нових кредитних продуктів.
Нагадаємо
NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати платіжні рахунки та випускати картки.
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