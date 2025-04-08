Банк Кредит Дніпро та АТ «Прозорро.Продажі» уклали договір про співпрацю у сфері факторингу

АТ «Прозорро.Продажі» та Банк Кредит Дніпро підписали Меморандум про співпрацю щодо запуску національної цифрової платформи сервісу факторингу.

Досвід Прозорро.Продажі в організації електронних аукціонів, технічні можливості компанії стануть базою в розробці, запуску та функціонуванні сервісу.

Банк Кредит Дніпро має глибоку експертизу в роботі з корпоративним бізнесом, зокрема з великими промисловими підприємствами та агросектором, ефективно працює з середнім та малим бізнесом та розвиває рітейл.

Факторинг — це ще одна можливість для бізнесу залучити інвестиції в короткі строки. Завдяки цьому фінансовому інструменту держзамовники та постачальники зможуть використовувати договори з відтермінуванням платежу без ризику втратити постачальників, закуповувати товари третьої черги без використання бюджетних коштів. Очікується, що активне використання цього інструменту дозволить українському бізнесу створювати нові робочі місця, економіці країни — нарощувати ВВП.

Сервіс факторингу від Прозорро.Продажі реалізований за підтримки Міністерства економіки України й експертного сприяння Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) та Державного секретаріату з економічних справ Швейцарії (SECO).