Інвестиційний гігант Goldman Sachs оприлюднив прогноз, згідно з яким ціни на нафту Brent і WTI до грудня 2025 року сягнуть $62 і $58 за барель відповідно, а до грудня 2026 року опустяться до $55 і $51. Про це пише Reuters із посиланням на звіт компанії від 7 квітня.
У Goldman Sachs чекають нафту по $51-55 до кінця наступного року
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Два ключові сценарії
Аналітики Goldman Sachs базують свої оцінки на двох припущеннях. Перше: економіка США уникне рецесії завдяки суттєвому пом’якшенню тарифів, запланованих на 9 квітня. Друге: країни ОПЕК+ поступово нарощуватимуть видобуток, із двома підвищеннями на 130−140 тисяч барелів на день у червні-липні.
Прогноз із рецесією
Утім, за базовим сценарієм, який включає рецесію в США та стандартну поведінку ОПЕК, ціни будуть нижчими. Brent, за оцінками, впаде до $58 до кінця 2025 року і до $50 до грудня 2026-го. Для WTI цифри ще скромніші — $55 і $51 відповідно.
Можливий поворот
У Goldman Sachs додали, що ціни можуть перевищити їхні очікування, якщо тарифна політика США різко зміниться в бік послаблення. Такий сценарій, однак, поки не є базовим.
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