Курс валют на 8 квітня: євро у банках впало на 30 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро втратило 30 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро у купівлі втратило 5 копійок та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,75−41,35 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,79−40,89, євро — 45,10−45,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,09−41,13 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,11−45,14 грн/євро.

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