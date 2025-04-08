Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 290 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 926 310 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 квітня 2025, 8:14
Втрати ворога за 7 квітня: 1 290 російських окупантів, 5 танків та 43 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 926 310 (+1290) осіб,
- танків — 10572 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 22011 (+14) од,
- артилерійських систем — 25860 (+43) од,
- РСЗВ — 1359 (+3) од,
- засоби ППО — 1126 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31917 (+43),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 43227 (+107) од,
- спеціальна техніка — 3792 (+2)
Джерело: Мінфін
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