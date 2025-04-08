В Україні запустили нову грантову програму. Хто може скористатися

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 квітня 2025, 9:15

В Україні запустили нову грантову програму. Хто може скористатися

Мінекономіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запускають нову грантову програму для виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Мінекономіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запускають нову грантову програму для виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Розвиток оборонно-промислового комплексу нині пріоритет всієї держави. Тож Міністерство економіки шукає способи підтримати ОПК в межах програм для цивільних виробників. Минулого року ми розширили програму грантів на переробку і дали можливість користуватися нею й виробникам дронів. Тепер запускаємо окремий напрям для виробників компонентів до озброєння. Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування — 50% покриває держава, а 50% — виробники. Для підприємств в прифронтових регіонах та виробників БПЛА діють окремі умови — грант може покрити до 80%. Підтримка виробників компонентів до озброєння — інвестиція у нашу самодостатність і стійкість», — підкреслила міністр економіки Юлія Свириденко.

Максимальна сума гранта — 8 мільйонів гривень. Фінансування надається на придбання, доставку та монтаж обладнання.

Хто може подаватися

Подаватися можуть і працюючі підприємства, і ті, хто лише планує розпочати виробництво. Головне — щоб проєкт, на який подається грантова заявка, був у сфері переробної промисловості, а саме підприємство відповідало базовим вимогам прозорості, податкової дисципліни та не мало зв’язків з державою-агресором.

Гранти надаються на умовах співфінансування. У стандартному випадку держава покриває 50% вартості проєкту. Для підприємств, що розташовані у прифронтових регіонах або виробляють повітряні та космічні літальні апарати (КВЕД 30.30), державна частка може сягати 80%. Головні умови використання гранту — створення від 5 нових робочих місць та повернення грантових коштів протягом трьох років через сплату податків.

Як подати заявку

Подати заявку можна через портал «Дія». Алгоритм дій:

  • Оберіть банк, заповніть заявку та бізнес-план
  • Пройдіть співбесіду та покажіть виробництво банку
  • Мінекономіки розглядає заявки кожні два тижні
  • Після позитивного рішення ви перераховуєте банку власну частку
  • Держава дофінансовує проєкт

Що відомо про програму

Програма «Зроблено для Перемоги» — це новий напрям у межах державної програми підтримки «Гранти для виробників переробної промисловості». Ця програма є одним із ключових інструментів реалізації політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Її стратегічна мета — змінити структуру економіки, розвиваючи внутрішнє виробництво та збільшуючи частку продукції з високою доданою вартістю. За час дії програми понад 920 підприємств по всій країні отримали кошти інвестицій в обладнання. Загальна сума виплат уже перевищила 4,6 мільярда гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами