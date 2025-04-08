Мінекономіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запускають нову грантову програму для виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.
В Україні запустили нову грантову програму. Хто може скористатися
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Деталі
«Розвиток оборонно-промислового комплексу нині пріоритет всієї держави. Тож Міністерство економіки шукає способи підтримати ОПК в межах програм для цивільних виробників. Минулого року ми розширили програму грантів на переробку і дали можливість користуватися нею й виробникам дронів. Тепер запускаємо окремий напрям для виробників компонентів до озброєння. Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування — 50% покриває держава, а 50% — виробники. Для підприємств в прифронтових регіонах та виробників БПЛА діють окремі умови — грант може покрити до 80%. Підтримка виробників компонентів до озброєння — інвестиція у нашу самодостатність і стійкість», — підкреслила міністр економіки Юлія Свириденко.
Максимальна сума гранта — 8 мільйонів гривень. Фінансування надається на придбання, доставку та монтаж обладнання.
Хто може подаватися
Подаватися можуть і працюючі підприємства, і ті, хто лише планує розпочати виробництво. Головне — щоб проєкт, на який подається грантова заявка, був у сфері переробної промисловості, а саме підприємство відповідало базовим вимогам прозорості, податкової дисципліни та не мало зв’язків з державою-агресором.
Гранти надаються на умовах співфінансування. У стандартному випадку держава покриває 50% вартості проєкту. Для підприємств, що розташовані у прифронтових регіонах або виробляють повітряні та космічні літальні апарати (КВЕД 30.30), державна частка може сягати 80%. Головні умови використання гранту — створення від 5 нових робочих місць та повернення грантових коштів протягом трьох років через сплату податків.
Як подати заявку
Подати заявку можна через портал «Дія». Алгоритм дій:
- Оберіть банк, заповніть заявку та бізнес-план
- Пройдіть співбесіду та покажіть виробництво банку
- Мінекономіки розглядає заявки кожні два тижні
- Після позитивного рішення ви перераховуєте банку власну частку
- Держава дофінансовує проєкт
Що відомо про програму
Програма «Зроблено для Перемоги» — це новий напрям у межах державної програми підтримки «Гранти для виробників переробної промисловості». Ця програма є одним із ключових інструментів реалізації політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Її стратегічна мета — змінити структуру економіки, розвиваючи внутрішнє виробництво та збільшуючи частку продукції з високою доданою вартістю. За час дії програми понад 920 підприємств по всій країні отримали кошти інвестицій в обладнання. Загальна сума виплат уже перевищила 4,6 мільярда гривень.
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