В Україні запустили нову грантову програму. Хто може скористатися

Мінекономіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запускають нову грантову програму для виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

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Деталі

«Розвиток оборонно-промислового комплексу нині пріоритет всієї держави. Тож Міністерство економіки шукає способи підтримати ОПК в межах програм для цивільних виробників. Минулого року ми розширили програму грантів на переробку і дали можливість користуватися нею й виробникам дронів. Тепер запускаємо окремий напрям для виробників компонентів до озброєння. Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування — 50% покриває держава, а 50% — виробники. Для підприємств в прифронтових регіонах та виробників БПЛА діють окремі умови — грант може покрити до 80%. Підтримка виробників компонентів до озброєння — інвестиція у нашу самодостатність і стійкість», — підкреслила міністр економіки Юлія Свириденко.

Максимальна сума гранта — 8 мільйонів гривень. Фінансування надається на придбання, доставку та монтаж обладнання.

Хто може подаватися

Подаватися можуть і працюючі підприємства, і ті, хто лише планує розпочати виробництво. Головне — щоб проєкт, на який подається грантова заявка, був у сфері переробної промисловості, а саме підприємство відповідало базовим вимогам прозорості, податкової дисципліни та не мало зв’язків з державою-агресором.

Гранти надаються на умовах співфінансування. У стандартному випадку держава покриває 50% вартості проєкту. Для підприємств, що розташовані у прифронтових регіонах або виробляють повітряні та космічні літальні апарати (КВЕД 30.30), державна частка може сягати 80%. Головні умови використання гранту — створення від 5 нових робочих місць та повернення грантових коштів протягом трьох років через сплату податків.

Як подати заявку

Подати заявку можна через портал «Дія». Алгоритм дій:

Оберіть банк, заповніть заявку та бізнес-план

Пройдіть співбесіду та покажіть виробництво банку

Мінекономіки розглядає заявки кожні два тижні

Після позитивного рішення ви перераховуєте банку власну частку

Держава дофінансовує проєкт

Що відомо про програму

Програма «Зроблено для Перемоги» — це новий напрям у межах державної програми підтримки «Гранти для виробників переробної промисловості». Ця програма є одним із ключових інструментів реалізації політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Її стратегічна мета — змінити структуру економіки, розвиваючи внутрішнє виробництво та збільшуючи частку продукції з високою доданою вартістю. За час дії програми понад 920 підприємств по всій країні отримали кошти інвестицій в обладнання. Загальна сума виплат уже перевищила 4,6 мільярда гривень.