Американські біржі «тонуть» три дні поспіль через мита Трампа

У понеділок ф’ючерси на ключові фондові індекси США пішли вниз, подовжуючи хвилю розпродажів уже третю сесію. Причина — непохитна тарифна стратегія Білого дому проти головних торговельних партнерів, яка ігнорує ринковий хаос. Про це пише Trading Economics 7 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Глибина падіння

Ф’ючерси на Dow просіли на 2,8%, а на S&P 500 — на 2,3%, відійшовши на 20% від своїх рекордних вершин. Експерти попереджають: це може сигналізувати про вступ у «ведмежу» фазу. Nasdaq утратив 3% і вже закріпився в цій зоні ще з минулого тижня, підживлений страхами рецесії через агресивні мита Трампа. Технологічні велетні зазнали найбільшого удару: акції Apple обвалилися на 25% із початку року, Nvidia — на 20%, а Microsoft — на 14,6%.

Тарифний каталізатор

2 квітня Дональд Трамп оголосив про нові мита на імпорт, розмахуючи таблицею зі ставками від 10% до 50%. Вони набудуть чинності 5 та 9 квітня й зачеплять більшість країн, із якими торгує Америка.

Глобальне відлуння

Торгова війна вже розхитує світову економіку. Євросоюз готує відплатні кроки, Великобританія мріє про вигідну угоду з Вашингтоном, а Китай у відповідь наклав 34%-ні мита на американські товари. Напруга лише поглиблює ринкову паніку, штовхаючи індекси США в дедалі темнішу прірву.