Female Freedom Forum — благодійний жіночий форум про бізнес та фінансову свободу

Третій український благодійний жіночий форум, який збирає лідерів думок, фінансових експертів та провідних інфлюенсерів на одній сцені відбудеться в Києві 13 квітня 2025 року.

Захід організовує навчальний центр «Біржовий університет» у готелі «Прем'єр Палац».

Female Freedom Forum 2025 — це платформа, де лідерки бізнесу, інвесторки та підприємиці діляться реальними кейсами та стратегіями успіху. Тут ви отримаєте практичні поради, переймете безцінний досвід та потрапите в ком’юніті, яке надихне повірити в себе й змінити життя.



Серед спікерів: телеведучий, етнограф та фешн-експерт Леонід Мартинчик, авторка найбільшого курсу по ШІ в Україні Анна Баум, CEO і власниця GastroFamily Олена Борисова, бізнес-тренерка та психолог Марина Романенко, засновниця школи акторської майстерності Влада Бєлозоренко, засновниця Startup Ukraine й амбасадорка українського бізнесу Анна Петрова, фінансові експертки Олеся Твердохліб, Юлія Баткалова, Тетяна Боримська, Юлія Баніт, Єлєна Шепель та інші.



На форумі ви дізнаєтеся:

з чого почати інвестувати у 2025 році та які тренди є на ринку;

як українські жінки формували сучасну жіночу силу в культурі та історії;

як використовувати ШІ для створення креативного контенту;

як впевнено заявляти про себе та використовувати секрети успішної комунікації;

як накопичити капітал для майбутнього своєї дитини;

як масштабувати й розвивати власний бізнес в умовах кризи.

Крім цього, на вас чекає натхненна панельна дискусія із засновницями бренду MustHave — Анною Бец та Анастасією Дзюбою, які поділяться історією створення свого бізнесу з нуля, розкажуть про виклики на шляху до успіху та секрети незламності в підприємництві.

Ведуча заходу — Тетяна Гончарова, журналістка, тренерка з публічних виступів та ведуча телеканалу «Рада».

Вартість квитка ㅡ донат від 700 грн. Всі зібрані кошти перерахують на допомогу військовим на фронті.

Забронювати місце для участі в конференції можете за посиланням.

Кількість місць обмежена!

Місце проведення заходу: готель «Прем'єр Палац», місто Київ

Адреса: бул. Т. Шевченка/вул. Є. Чикаленка, 5−7/29

Дата: 13.04.2025

Час початку: 11:00