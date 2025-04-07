До закриття міжбанку курс долара впав на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 28 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу.
7 квітня 2025, 17:38
Курс валют на вечір 7 квітня: євро впало на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 7 квітня
|
Закриття 7 квітня
|
Зміни
|
41,13/41,16
|
41,09/41,13
|
4/3
|
45,25/45,28
|
44,97/44,99
|
28/29
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,40 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,70 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,80−40,90, євро — 45,15−45,40 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі