Фунт стерлінгів скотився до восьмимісячного дна у парі з євро

Британська валюта впала до найнижчого рівня щодо євро за майже вісім місяців після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення відповідних мит. Про це пише investing.com.

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Причини слабкості

Експерти вказують, що падіння фунта значною мірою зумовлене його статусом високоризикового активу. Інвестори побоюються, що нові тарифи можуть штовхнути і без того хитку економіку Великобританії до серйозного спаду. Це, своєю чергою, може змусити Банк Англії вдатися до більш рішучих знижень процентних ставок у 2025 році.

Рух валют

Євро підскочило на 0,7%, досягнувши позначки 0,8555 — найвищого рівня з середини серпня. Пара GBP/USD втратила 0,7%, опустившись до 1,2809.

Канадський долар також постраждав, втративши попередні здобутки. Минулого тижня він зміцнювався, коли Канада уникла нових американських імпортних мит, але тепер тенденція змінилася. Попри вразливість канадської економіки до збоїв у торгівлі зі США, валюта трималася відносно стабільно. Долар США зріс на 0,3% до 1,4277 канадських доларів, хоча в четвер сягав чотиримісячного мінімуму в 1,4028.