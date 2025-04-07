Світові акції чіпмейкерів продовжують падіння на тлі тарифів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 квітня 2025, 16:38

Світові акції чіпмейкерів продовжують падіння на тлі тарифів

Акції виробників чіпів у всьому світі різко знизилися в понеділок, продовжуючи низхідний тренд попереднього тижня. Це відбувається на тлі оцінки інвесторами впливу тарифів президента Трампа на основні регіони виробництва чіпів, такі як Тайвань та інші азіатські країни із великими підприємствами зі збирання електроніки, пише investing.

Акції виробників чіпів у всьому світі різко знизилися в понеділок, продовжуючи низхідний тренд попереднього тижня.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Президент Трамп оголосив минулого тижня, що США запроваджують 32% тарифи на Тайвань і 34% на Китай. У відповідь Пекін запровадив свій 34% тариф на американські товари.

Однак президент Тайваню Лай Чін-те заявив, що його уряд не вживатиме заходів у відповідь, натомість сподіваючись на переговори з Вашингтоном для пом'якшення наслідків американських тарифів.

Читайте також: Долар зазнає рекордних втрат через мита Трампа: чи варто його позбуватися

Падіння ринку

Оголошення про тарифи викликали падіння на світових ринках у четвер та п'ятницю, що призвело до втрати 6,6 трлн доларів у вартості американських акцій у різних секторах. Падіння ринку посилилося у понеділок, при цьому акції виробників напівпровідників продовжили зниження попереднього тижня.

Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., найбільшого у світі контрактного виробника чипів, закрилися з падінням на 10%.

Акції південнокорейського виробника чіпів пам'яті SK Hynix, що є постачальником Nvidia, закрилися з падінням майже на 9,6%.

У ході європейських торгів акції голландського виробника напівпровідникового обладнання ASML Holding та його меншого конкурента ASM International впали на понад 4%. Акції німецького виробника чіпів Infineon Technologies знизилися майже на 6%.

У США акції Nvidia впали на 2% під час попередніх торгів, а акції Intel знизилися на 2,6%.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами