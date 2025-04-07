Світові акції чіпмейкерів продовжують падіння на тлі тарифів

Акції виробників чіпів у всьому світі різко знизилися в понеділок, продовжуючи низхідний тренд попереднього тижня. Це відбувається на тлі оцінки інвесторами впливу тарифів президента Трампа на основні регіони виробництва чіпів, такі як Тайвань та інші азіатські країни із великими підприємствами зі збирання електроніки, пише investing.

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Президент Трамп оголосив минулого тижня, що США запроваджують 32% тарифи на Тайвань і 34% на Китай. У відповідь Пекін запровадив свій 34% тариф на американські товари.

Однак президент Тайваню Лай Чін-те заявив, що його уряд не вживатиме заходів у відповідь, натомість сподіваючись на переговори з Вашингтоном для пом'якшення наслідків американських тарифів.

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Падіння ринку

Оголошення про тарифи викликали падіння на світових ринках у четвер та п'ятницю, що призвело до втрати 6,6 трлн доларів у вартості американських акцій у різних секторах. Падіння ринку посилилося у понеділок, при цьому акції виробників напівпровідників продовжили зниження попереднього тижня.

Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., найбільшого у світі контрактного виробника чипів, закрилися з падінням на 10%.

Акції південнокорейського виробника чіпів пам'яті SK Hynix, що є постачальником Nvidia, закрилися з падінням майже на 9,6%.

У ході європейських торгів акції голландського виробника напівпровідникового обладнання ASML Holding та його меншого конкурента ASM International впали на понад 4%. Акції німецького виробника чіпів Infineon Technologies знизилися майже на 6%.

У США акції Nvidia впали на 2% під час попередніх торгів, а акції Intel знизилися на 2,6%.