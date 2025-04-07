Дохід топ-10 айті-компаній в Україні виріс лише на 1% за рік — Опендатабот

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 квітня 2025, 16:16

Дохід топ-10 айті-компаній в Україні виріс лише на 1% за рік — Опендатабот

Сукупний дохід першої десятки ІТ-компаній в Україні за підсумками 2024 року зріс лише на 1% — до 56,48 млрд грн. Про це повідомив Опендатабот.

Сукупний дохід першої десятки ІТ-компаній в Україні за підсумками 2024 року зріс лише на 1% — до 56,48 млрд грн.
Фото: censor.net

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«56,48 млрд грн склав сукупний дохід кращих ІТ-компаній з Індексу Опендатабота 2025. Трійка лідерів належать американським компаніям, з них перше місце отримала Глобаллоджик Україна. Також топ-10 покинули 2 компанії, одна з яких входила до Індексу два роки», — йдеться у повідомленні.

Фінтех бенд, яка належить засновникам Монобанку Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратив цьогоріч дві позиції в Індексі найкращих. Через суттєве зменшення виторгу — аж у півтора рази — компанія опинилась на сьомому місці: 3,71 млрд грн. Ще помітніше скоротились прибутки: у 2,7 рази, до 1,15 млрд грн.

Найбільшу суму доходу торік заробила Глобаллоджик Україна — 11,66 млрд грн. На другій і третій позиціях — Епам Системз (11,35 млрд грн) та Епам Діджитал (7,53 млрд грн).

Зазначається, що сім із десяти компаній Індексу працюють у правовому режимі Дія City, тобто користуються спеціальними податковими пільгами від держави.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 квітня 2025, 16:46
#
Вони ж частково релокейтнули офіси в сусідні країни. Там про виторги і звітують. Навіщо заводить гроші за контракти в Україну, якщо потім не зможеш їх вивести?
+
+15
Pumbovik
Pumbovik
7 квітня 2025, 17:06
#
Они заводят деньги на административные расходы и оплату труда. Все остальное остается на счетах оффшорах, поэтому этот «доход» это те обязательные налоги с зарплат сотрудников, 2/3 реального дохода остается в оффшорах
+
0
Kanarej
Kanarej
7 квітня 2025, 17:56
#
В ИТ-компаниях минимум 2/3 реального дохода — это как раз зарплаты и административные расходы. Это в лучшем случае.
+
+15
Kanarej
Kanarej
7 квітня 2025, 18:06
#
Другой вопрос, что как написал выше Александр, часть людей были релоцированы в другие страны — Польшу, Румынию, и другие. Люди вначале работали через украинские фопы, но постепенно оформляются в странах пребывания, так как можно влететь и на украинский налог, и на налог там (CRS уже работает). Соответственно, деньги и налоги остаются в странах, где находятся люди.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами