Дохід топ-10 айті-компаній в Україні виріс лише на 1% за рік — Опендатабот

Сукупний дохід першої десятки ІТ-компаній в Україні за підсумками 2024 року зріс лише на 1% — до 56,48 млрд грн. Про це повідомив Опендатабот .

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«56,48 млрд грн склав сукупний дохід кращих ІТ-компаній з Індексу Опендатабота 2025. Трійка лідерів належать американським компаніям, з них перше місце отримала Глобаллоджик Україна. Також топ-10 покинули 2 компанії, одна з яких входила до Індексу два роки», — йдеться у повідомленні.

Фінтех бенд, яка належить засновникам Монобанку Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратив цьогоріч дві позиції в Індексі найкращих. Через суттєве зменшення виторгу — аж у півтора рази — компанія опинилась на сьомому місці: 3,71 млрд грн. Ще помітніше скоротились прибутки: у 2,7 рази, до 1,15 млрд грн.

Найбільшу суму доходу торік заробила Глобаллоджик Україна — 11,66 млрд грн. На другій і третій позиціях — Епам Системз (11,35 млрд грн) та Епам Діджитал (7,53 млрд грн).

Зазначається, що сім із десяти компаній Індексу працюють у правовому режимі Дія City, тобто користуються спеціальними податковими пільгами від держави.