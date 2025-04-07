В Україні зафіксоване нове зростання тіньового ринку тютюну

Після року поступового зниження, у лютому 2025-го нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні знову показав зростання — до 14,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні», що проводить Kantar Україна на замовлення провідних вітчизняних виробників тютюнових виробів.

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Втрати бюджету

Річні втрати державного бюджету України оцінюються у 24,2 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить понад 5 млрд шт.

Спостерігається помітне зростання частки тютюнової продукції з маркуванням Duty Free або експортного призначення, яка нелегально продається в Україні. У лютому 2025 року вона становила 6,4%.

«Після тривалого зниження протягом 2024 року ми знову спостерігаємо зростання частки нелегального ринку — у лютому 2025 року вона сягнула 14,1%. Найпомітніше додала продукція з маркуванням Duty Free або призначенням для експорту, яка нелегально продається в Україні. Також бачимо більше випадків контрафакту, у тому числі з підробленими акцизними марками. Ринок знову демонструє адаптивність, а структура нелегального сегмента змінюється досить швидко», — зазначила Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar Україна.

Третина контрафактної продукції (33%) має ознаки підроблених акцизних марок. З цієї частки 25% (за написом на упаковці) вказані як виготовлені компаніями Marshall Finest Tobacco / United Tobacco / VK Tobacco FZE, ще 8% — «Українським тютюновим виробництвом».

Понад половина нелегальної продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні (55%), за написом на упаковці, вироблена Винниківською тютюновою фабрикою.

Основні торгові марки цієї групи — Compliment (50%) та Lifa (5%). Решта 45% цієї категорії — продукція з невизначеним виробником; серед найпоширеніших брендів — Marshall (25%), Urta (9%) та Brut (6%).