Міністерство фінансів у березні 2025 року забезпечило перерахування 13,8 мільярда гривень трансфертів до місцевих бюджетів. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Мінфін у березні перерахував 13,8 мільярда гривень трансфертів місцевим бюджетам
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Деталі
У березні перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам становить 88,2% від передбачених розписом асигнувань.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань, а додаткові дотації — 2,0 млрд грн або 66,5%.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 квітня 2025 року становлять 146,5 млрд грн. Це на 25,9 млрд грн більше, ніж було на початок 2025 року.
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