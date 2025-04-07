Курс валют на 7 квітня: євро у банках продовжує зростати

У понеділок на готівковому ринку курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у купівлі додало 5 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,82−41,42 грн. Євро купують за 45,20 грн, а продають за 46,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,86−41,00, євро — 45,25−45,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,13−41,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,25−45,28 грн/євро.

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